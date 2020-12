Tomasz Pietryga: Nie mylmy wolności z bezkarnością

Był 30 października 1938 r. O ósmej wieczorem miliony Amerykanów zasiadły do wysłuchania najpopularniejszej wówczas audycji radiowej Orsona Wellesa „Chase and Sanborn Hour". Błoga rozrywka jednak szybko wywołała prawdziwą grozę, kiedy z eteru popłynęła informacja, że Marsjanie zaatakowali Ziemię. Największa panika wybuchła w New Jersey, które miało się stać epicentrum ataku. To książkowa historia fake newsa. Welles musiał długo przepraszać za swoje wstrząsające słuchowisko, a i tak nie ominęły go pozwy sądowe.

