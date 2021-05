Każda jest inna

Polki wygrały trzy z pięciu ostatnich drużynowych Pucharów Świata i zdobyły mistrzostwo Europy, co dało im drugie miejsce w rankingu olimpijskim. Lepsze były tylko Chinki, a to głównie dlatego, że dwie kontuzje zepsuły Polkom występ na mistrzostwach świata.

Siła reprezentacji Polski to różnorodność. – Magda jest wysoka, ma wielki zasięg i z tego powodu wiele rywalek nie ma z nią szans. Ja i Ola walczymy ofensywnie, a Renata jest raczej zawodniczka defensywną. To daje trenerowi duże możliwości strategiczne – wyjaśnia Trzebińska.

Nominację na igrzyska mają cztery Polki, ale w drużynie walczą tylko trzy. Nie wiadomo, czy dozwolone będą zmiany między meczami (jest to możliwe w zawodach mistrzowskich i pucharowych), ale dotychczas podczas turnieju olimpijskiego taką roszadę mogła spowodować jedynie kontuzja. To ważne, bo rezerwowa nie dostaje medalu.

– Brałam długopis lewą ręką i próbowałam pisać, w tenisa stołowego też grałam lewą. – wspomina w rozmowie z „Rz". Tata długo woził ją na treningi z Tarnowa do Krakowa. To 1,5 godziny w jedną stronę, trzy razy w tygodniu. Tak się zaangażował, że pewnego dnia powiedziała mu: „Tato, jeśli ty będziesz chciał bardziej niż ja, to się nie uda".

Jareckiej na planszy pomaga to, że chodziła do szkoły baletowej. – Jako dziecko przez trzy lata uczyłam się dzięki temu koordynacji oraz rozciągania – wyjaśnia w rozmowie z „Rz". Sport wzbogaca nauką. Skończyła prawo, jesienią zdała na aplikację adwokacką.

Dziś mówi, że pandemia była dla niej trudna. Bała się, że koronawirus doprowadzi do wznowienia choroby. – Na szczęścia przeszłam to lekko. Kiedy dotarło do mnie, że jadę na igrzyska, wzruszyłam się, bo ja jestem typem, który się wzrusza. To było dla mnie coś niesamowitego. Radości towarzyszy jednak pokora, przed nami trzy miesiące ciężkiej pracy – mówi Piekarska-Twardochel.