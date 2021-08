Podsumowanie dnia w Tokio: Młociarze w finale, medalowa szansa na macie

Poniedziałkowe zawody lekkoatletyczne rozpoczęli młociarze. W eliminacjach grupowych Paweł Fajdek wreszcie pokonał olimpijskie demony i nie bez trudu awansował po raz pierwszy w karierze do finału igrzysk z wynikiem 76,46 m, nieco gorszym od minimum (77,50), ale dającym 9. pozycję w gronie 12 finalistów. Startujący nieco później Wojciech Nowicki nie miał żadnych problemów z awansem, posłał w pierwszej próbie młot na odległość 79,78 m i był to najlepszy wynik eliminacji.

W eliminacjach na 1500 m startowała Martyna Galant, była na mecie ósma, ale poprawiła znacznie rekord życiowy (obecnie 4.05,03) i w nagrodę zdobyła awans do półfinału. Nie pobiegnie w finale biegu na 400 ppł. Joanna Linkiewicz – piąte miejsce w półfinale z czasem 55,67 to za mało.

Zła pogoda, zwłaszcza mocny deszcz, przeszkadzała lekkoatletom, ale z przerwami udało się wypełnić poniedziałkowy program do końca. Złotym medalistą w skoku w dal został Grek Miltaidis Tentoglou – uzyskał 8,41 m ostatniej próbie. Tyle samo skoczył Kubańczyk Juan Miguel Echevarria, ale miał słabszy drugi wynik. Mistrzynią olimpijską w biegu na 100 metrów ppł. została Portorykanka Jasmine Camacho-Quinn (12,37), złoto na 3000 m z przszkodami zdobył Soufiane El Bakkali (Maroko), najlepsza dyskobolka igrzysk w Tokio to Valarie Allman (USA), a bieg na 5000 m wygrała Sifan Hassan z Holandii.

Sporo wrażeń przyniosły zawody zapaśnicze, dla nas zwłaszcza walki Tadeusza Michalika w stylu klasycznym (kat. do 97 kg). Polak Polak zwyciężył najpierw Hajkala Achouriego (Tunezja) 11:0, następnie 4:3 Gangelo Hancocka (USA). Awansował do półfinału, w którym przegrał z 1:7 z Musą Jewłojewem (ROC/Rosja). Będzie walczyć we wtorek o brązowy medal z rywalem wyłonionym z repasaży. W kategorii do 68 kg w stylu wolnym Agnieszka Wieszczek-Kordus przegrała pierwszą walkę z Ałłą Czerkasową (Ukraina) 0:11. Jej rywalka nie awansowała do finału, zatem Polka odpadła.