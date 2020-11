IPN apeluje o monitoring cmentarza po profanacji

"Zważywszy na fakt, że do profanacji krzyża w tym miejscu doszło już po raz kolejny, w liście do prezydent Aleksandry Dulkiewicz apelujemy o pełną ochronę jednego z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach II wojny światowej na terenie Gdańska poprzez zamontowanie kompleksowego, profesjonalnego systemu monitoringu" - stwierdzili pracownicy gdańskiego oddziału IPN.

Dyrektor oddziału prof. Mirosław Golon napisał : "biorąc pod uwagę ogromną historyczną rangę tego miejsca, porównywalną z Westerplatte, Pocztą Polską w Gdańsku oraz niemieckimi katowniami tysięcy Polaków z całego Pomorza w Victoriaschule, czy też w obozie w Nowym Porcie, bardzo gorąco prosimy uprawnionego do takich działań gospodarza tego obiektu, czyli władze Miasta Gdańska, o zamontowanie kompleksowego, profesjonalnego i miejmy nadzieję efektywnego systemu monitoringu".

Na stronie gdansk.pl czytamy, że na jednej stronie krzyża znalazły się napis "Zabij księdza", po drugiej "J...ć PiS". Policja dokonała oględzin miejsca i szuka sprawców wandalizmu. "Pod uwagę brane są dwa możliwe scenariusze - czytamy na stronie gdansk.pl : profanacji dokonały osoby związane z trwającymi protestami - lub prowokatorzy, którzy chcą uczestników protestów skompromitować w oczach starszego pokolenia. Napis na poprzecznym ramieniu krzyża nawiązuje do tytułu filmu "Zabić księdza" o okolicznościach zabójstwa przez komunistyczne służby ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności". Sprawca najprawdopodobniej miał pomocnika lub pomocników, bowiem napis znajduje się zbyt wysoko, by mogła go wykonać jedna osoba".