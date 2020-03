Allegro walczy z oszustami działającymi "na koronawirusa"

Niedawno Amazon poinformował, że zablokował milion ofert, w ramach których próbowano sprzedawać np. środki rzekomo gwarantujące uniknięcie zarażenia koronawirusem lub wyleczenie z niego, jeśli do choroby by jednak doszło. Do tego usunięto tysiące ofert ze znacznie zawyżonymi cenami np. masek ochronnych czy żeli antybakteryjnych.

- Obecnie w serwisie dostępnych jest ok 5,3 tysiąca ofert maseczek ochronnych i ok 1,1 tysiąc ofert żeli antybakteryjnych do rąk. Wraz z publiczną dyskusją nt. koronawirusa obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów produktami higienicznymi tego typu. Funkcjonalności serwisu takie jak sortowanie po cenie czy filtry pozwalają łatwo znaleźć oferty w cenie odpowiadającej oczekiwaniom każdego z klientów - mówi Paweł Klimiuk, rzecznik Allegro. - Zabronione jest wystawianie ofert niezgodnych z prawem oraz regulaminem serwisu. Dzięki zgłoszeniom w ostatnim czasie usunęliśmy ok 4 tys. ofert produktów higienicznych takich jak maseczki czy żele niezgodnych z regulaminem serwisu, które m.in. naruszały interesy konsumentów - dodaje.