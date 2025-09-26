Festiwal innowacji w Rzeszowie: szansa dla młodych i dla biznesu

Wydarzenia tej rangi jeszcze w regionie nie mieliśmy. Adresowanego do pokolenia, które właśnie wybiera ścieżkę kariery. Podczas festiwalu postaramy się pokazać im najlepsze opcje - mówi Michał Tabisz, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, organizator Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji.

