Paul Ham to australijski dziennikarz, pisarz i historyk. W Polsce znany jest z książki „1914. Rok końca świata”, gdzie analizuje przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. W swej najnowszej książce pt. „Dusza. Historia ludzkiego umysłu” drobiazgowo przeprowadza czytelnika po historii intelektualnej człowieka i bada, w jaki sposób interpretacje dusz/umysłów stały się motorem największych wydarzeń w dziejach ludzkości.

Dla Hama nie jest istotne, czy bogowie lub ideologie są prawdziwe. Liczy się to, że ludzie w nie uwierzyli, a wiara jest i była wykorzystywana do wojen, rewolucji czy nawrócenia. Jego doświadczenia i obserwacje wojenne pomogły mu przygotować się do analizy, bowiem był świadkiem zarówno dramatycznych sytuacji, jak i poświęcenia ludzi, którzy oddawali swoje życie za innych. Pierwsze oznaki samoświadomości u ludzi prehistorycznych, koncepcje świadomości i nieśmiertelności w Egipcie, buddyjskie pojęcia karmy i reinkarnacji, starogreckie historie jaźni, podboje islamskie i zjednoczenie Arabów pod wodzą Mahometa, wiara epoki reformacji, czasy systemów totalitarnych, neurobiologia, sztuczna inteligencja – to tylko niektóre zagadnienia poruszane w tej publikacji.