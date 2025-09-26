12 min. 23 sek.
Transformacja energetyczna musi uwzględniać potrzeby mieszkańców
Energetyka jako taka powinna być dostępna w każdym momencie i dostępna społecznie. Jesteśmy gotowi przyjmować środki z funduszy transformujących naszą energetykę. Przedsiębiorcy są na to gotowi. Przykładem jest planowana stopniowa transformacja elektrowni Siersza w Małopolskiej Zachodniej. O wyzwaniach, przed którymi stoi Małopolska mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
