12 min. 23 sek.

Transformacja energetyczna musi uwzględniać potrzeby mieszkańców

Energetyka jako taka powinna być dostępna w każdym momencie i dostępna społecznie. Jesteśmy gotowi przyjmować środki z funduszy transformujących naszą energetykę. Przedsiębiorcy są na to gotowi. Przykładem jest planowana stopniowa transformacja elektrowni Siersza w Małopolskiej Zachodniej. O wyzwaniach, przed którymi stoi Małopolska mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

