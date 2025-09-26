14 min. 29 sek.
Musimy nauczyć się zarządzać OZE w bezpieczny sposób dla systemu energetycznego
Musimy nauczyć się zarządzać OZE w bezpieczny sposób dla systemu energetycznego
Proponowany przez rząd pakiet antyblackoutowy ma pomóc operatorowi sieci przesyłowej, PSE zarządzać polską energetyką w sposób bezpieczny, w sytuacji, kiedy udział niestabilnych OZE rośnie w systemie energetycznych. O wyzwaniach, ale i rozwiązaniach mówi wiceminister energii, Wojciech Wrochna.
Aktualizacja:
26.09.2025 14:45
Publikacja:
26.09.2025 14:39