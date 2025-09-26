11 min. 54 sek.
Udział polskich firm w dostawie rozwiązań dla energetyki rozproszonej rośnie
Energetyka rozproszona będzie zwiększała zapotrzebowanie na inżynierów. Wymagania jakie stawia przed polskimi firmami rynek energii są wysokie, ale z drugiej strony jest on na tyle szeroki, że każda firma może dopasować się do oczekiwań rynku i znaleźć swoją niszę. - Liczba przetargów związanych z transformacją energetyczną rośnie – zauważa Przemysław Łyczko.
Aktualizacja:
26.09.2025 15:51
Publikacja:
26.09.2025 15:00