Słynny upiór grasujący w budynku Palais Garnier wszedł już na stałe do popkultury. Przede wszystkim kojarzy się z kapitalnym musicalem Andrew Lloyda Webbera i jego licznymi adaptacjami, ale narodził się przecież na kartach powieści gotyckiej Gastona Leroux. Tę zaś śmiało można nazwać kryminałem z wątkiem romantycznym. Tą samą drogą podążają twórcy planszówki „Kronologic. Paryż 1920”. Stanowi ona okazję do zagłębienia się w sekrety, które skrywa ów eklektyczny gmach.