„Kronologic. Paryż 1920”: Cisza w operze

Paryska opera to ma pecha! Opowiada o tym nowa gra dedukcyjna „Kronologic”.

Publikacja: 26.09.2025 16:20

„Kronologic. Paryż 1920”, Fabien Gridel, Yoann Levet, wyd. Muduko

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Słynny upiór grasujący w budynku Palais Garnier wszedł już na stałe do popkultury. Przede wszystkim kojarzy się z kapitalnym musicalem Andrew Lloyda Webbera i jego licznymi adaptacjami, ale narodził się przecież na kartach powieści gotyckiej Gastona Leroux. Tę zaś śmiało można nazwać kryminałem z wątkiem romantycznym. Tą samą drogą podążają twórcy planszówki „Kronologic. Paryż 1920”. Stanowi ona okazję do zagłębienia się w sekrety, które skrywa ów eklektyczny gmach.

