Naukowcy odkryli źródło serii wstrząsów sejsmicznych, które nawiedziły Santoryn w styczniu 2025 r.
Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano 24 września w czasopiśmie „Nature”. Za projekt odpowiadają zespoły badawcze z Centrum Geologii GFZ Helmholtz i Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii.
Grecka wyspa Santoryn (Santorini) jest zlokalizowana w tzw. helleńskim łuku wulkanicznym. Jest to obszar aktywny geologicznie, a w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy leży m.in. podwodny wulkan Kolumbo. Obydwa obiekty są oddalone od siebie o ok. 7 km, a połączone systemem zasilania magmowego (co pokazało najnowsze badanie). Santoryn leży w strefie uskoków geologicznych. Aktywność wulkaniczna w regionie jest m.in. skutkiem przesuwania się mikropłyt w skorupie ziemskiej. Ostatnia duża erupcja wulkaniczna w rejonie miała miejsce w latach 50. XX w., gdy odnotowano wstrząsy o magnitudzie rzędu 7,4.
Najnowsza seria wstrząsów sejsmicznych miała miejsce pod koniec stycznia 2025 r., a najsilniejsze wstrząsy osiągnęły magnitudę na poziomie ponad 5,0. Cały proces trwał ponad 30 dni. Władze Santorynu i sąsiadujących wysp ogłosiły stan wyjątkowy, który odwołano z początkiem marca 2025 r. Wydarzenie wzbudziło niepokój ze względu na niejasne pochodzenie aktywności sejsmicznej. Początkowo trudno było ustalić, czy wstrząsy mają pochodzenie tektoniczne czy wulkaniczne.
Zespoły badawcze, odpowiedzialne za najnowszą publikację, użyły do analizy serii trzęsień ziemi technologii wspomaganej sztuczną inteligencją. Na początku stycznia 2025 r. w ramach programu MULTI-MAREX w kraterze podwodnego wulkanu Kolumbo umieszczono serię czujników. Narzędzia umożliwiały m.in. mierzenie sygnałów sejsmicznych nad zbiornikiem i mierzenie zmian ciśnienia. Naukowcy korzystali także z automatycznej metody oceny dużych zbiorów danych sejsmicznych. Do analizy danych wykorzystano metodę opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki dodatkowym danym, dostarczanym przez satelity, udało się także pozyskać aktualizowane informacje o deformacjach powierzchni.
Dzięki połączonym technologiom badacze mogli szybko zebrać i analizować dane kluczowe do oceny zjawiska. Badano jego przebieg, ale ustalono również źródło i przyczynę serii wstrząsów. „Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej i połączeniu różnych metod geofizycznych byliśmy w stanie śledzić rozwój kryzysu sejsmicznego w czasie niemal rzeczywistym (...)” – wyjaśnia jeden z autorów badania dr Jens Karstens.
Jak pokazała analiza, przyczyną serii wstrząsów w regionie Santorynu były silne, podziemne ruchy magmowe. Autorzy badania ustalili, że za wstrząsy odpowiada ruch ok. 300 mln metrów sześciennych magmy. Masa ta zatrzymała się na poziomie ok. 4 kilometrów pod dnem oceanu. Ruch magmy doprowadził do rozsadzania otaczających ją skał, a te wywołały długą serię wstrząsów sejsmicznych. Dzięki zaawansowanej technologii badacze byli w stanie prześledzić podziemny szlak przemieszczania się magmy.
Zauważono m.in., że po początkowej serii wstrząsów aktywność sejsmiczna przemieściła się w kierunku północno-wschodnim od wyspy Santoryn. Ustalono również, że serię styczniowych wstrząsów poprzedziły zmiany w kalderze wulkanu Santorini (wywołane przez ruch magmy), które rozpoczęły się już w lipcu 2024 r.
Chociaż aktywność sejsmiczna w rejonie już spadła, badania są nadal kontynuowane. Wciąż wykorzystywane są m.in. dane z czujników zlokalizowanych na dnie morskim. Zespoły badawcze mają nadzieję, że trafna analiza ułatwi przewidywanie podobnych wydarzeń w przyszłości i podniesie poziom bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.
