Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny tegorocznej serii trzęsień ziemi na Santorynie?

Jakie znaczenie ma wykorzystanie technologii w badaniach geofizycznych?

Jakie potencjalne korzyści wynikają z trwających badań, dotyczących aktywności sejsmicznej w regionie?

Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano 24 września w czasopiśmie „Nature”. Za projekt odpowiadają zespoły badawcze z Centrum Geologii GFZ Helmholtz i Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii.

Santoryn: Wstrząsy sejsmiczne w kultowej, turystycznej lokalizacji

Grecka wyspa Santoryn (Santorini) jest zlokalizowana w tzw. helleńskim łuku wulkanicznym. Jest to obszar aktywny geologicznie, a w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy leży m.in. podwodny wulkan Kolumbo. Obydwa obiekty są oddalone od siebie o ok. 7 km, a połączone systemem zasilania magmowego (co pokazało najnowsze badanie). Santoryn leży w strefie uskoków geologicznych. Aktywność wulkaniczna w regionie jest m.in. skutkiem przesuwania się mikropłyt w skorupie ziemskiej. Ostatnia duża erupcja wulkaniczna w rejonie miała miejsce w latach 50. XX w., gdy odnotowano wstrząsy o magnitudzie rzędu 7,4.

Najnowsza seria wstrząsów sejsmicznych miała miejsce pod koniec stycznia 2025 r., a najsilniejsze wstrząsy osiągnęły magnitudę na poziomie ponad 5,0. Cały proces trwał ponad 30 dni. Władze Santorynu i sąsiadujących wysp ogłosiły stan wyjątkowy, który odwołano z początkiem marca 2025 r. Wydarzenie wzbudziło niepokój ze względu na niejasne pochodzenie aktywności sejsmicznej. Początkowo trudno było ustalić, czy wstrząsy mają pochodzenie tektoniczne czy wulkaniczne.