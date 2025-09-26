Rzeczpospolita
Wydarzenia
Co działo się pod Santorynem? Naukowcy ustalili przyczynę serii trzęsień ziemi na greckiej wyspie

Naukowcy ustalili przyczynę serii tegorocznych trzęsień ziemi w rejonie greckiej wyspy Santoryn. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji wydarzenie śledzono „niemal w czasie rzeczywistym”. Co udało się odkryć?

26.09.2025

Naukowcy odkryli źródło serii wstrząsów sejsmicznych, które nawiedziły Santoryn w styczniu 2025 r.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były przyczyny tegorocznej serii trzęsień ziemi na Santorynie?
  • Jakie znaczenie ma wykorzystanie technologii w badaniach geofizycznych?
  • Jakie potencjalne korzyści wynikają z trwających badań, dotyczących aktywności sejsmicznej w regionie?

Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano 24 września w czasopiśmie „Nature”. Za projekt odpowiadają zespoły badawcze z Centrum Geologii GFZ Helmholtz i Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii.

Santoryn: Wstrząsy sejsmiczne w kultowej, turystycznej lokalizacji

Grecka wyspa Santoryn (Santorini) jest zlokalizowana w tzw. helleńskim łuku wulkanicznym. Jest to obszar aktywny geologicznie, a w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy leży m.in. podwodny wulkan Kolumbo. Obydwa obiekty są oddalone od siebie o ok. 7 km, a połączone systemem zasilania magmowego (co pokazało najnowsze badanie). Santoryn leży w strefie uskoków geologicznych. Aktywność wulkaniczna w regionie jest m.in. skutkiem przesuwania się mikropłyt w skorupie ziemskiej. Ostatnia duża erupcja wulkaniczna w rejonie miała miejsce w latach 50. XX w., gdy odnotowano wstrząsy o magnitudzie rzędu 7,4.

Najnowsza seria wstrząsów sejsmicznych miała miejsce pod koniec stycznia 2025 r., a najsilniejsze wstrząsy osiągnęły magnitudę na poziomie ponad 5,0. Cały proces trwał ponad 30 dni. Władze Santorynu i sąsiadujących wysp ogłosiły stan wyjątkowy, który odwołano z początkiem marca 2025 r. Wydarzenie wzbudziło niepokój ze względu na niejasne pochodzenie aktywności sejsmicznej. Początkowo trudno było ustalić, czy wstrząsy mają pochodzenie tektoniczne czy wulkaniczne.

Technologia i sztuczna inteligencja w służbie sejsmologii

Zespoły badawcze, odpowiedzialne za najnowszą publikację, użyły do analizy serii trzęsień ziemi technologii wspomaganej sztuczną inteligencją. Na początku stycznia 2025 r. w ramach programu MULTI-MAREX w kraterze podwodnego wulkanu Kolumbo umieszczono serię czujników. Narzędzia umożliwiały m.in. mierzenie sygnałów sejsmicznych nad zbiornikiem i mierzenie zmian ciśnienia. Naukowcy korzystali także z automatycznej metody oceny dużych zbiorów danych sejsmicznych. Do analizy danych wykorzystano metodę opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki dodatkowym danym, dostarczanym przez satelity, udało się także pozyskać aktualizowane informacje o deformacjach powierzchni.

Śledzenie wydarzenia „w czasie niemal rzeczywistym”

Dzięki połączonym technologiom badacze mogli szybko zebrać i analizować dane kluczowe do oceny zjawiska. Badano jego przebieg, ale ustalono również źródło i przyczynę serii wstrząsów. „Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej i połączeniu różnych metod geofizycznych byliśmy w stanie śledzić rozwój kryzysu sejsmicznego w czasie niemal rzeczywistym (...)” – wyjaśnia jeden z autorów badania dr Jens Karstens.

Jak pokazała analiza, przyczyną serii wstrząsów w regionie Santorynu były silne, podziemne ruchy magmowe. Autorzy badania ustalili, że za wstrząsy odpowiada ruch ok. 300 mln metrów sześciennych magmy. Masa ta zatrzymała się na poziomie ok. 4 kilometrów pod dnem oceanu. Ruch magmy doprowadził do rozsadzania otaczających ją skał, a te wywołały długą serię wstrząsów sejsmicznych. Dzięki zaawansowanej technologii badacze byli w stanie prześledzić podziemny szlak przemieszczania się magmy.

Zauważono m.in., że po początkowej serii wstrząsów aktywność sejsmiczna przemieściła się w kierunku północno-wschodnim od wyspy Santoryn. Ustalono również, że serię styczniowych wstrząsów poprzedziły zmiany w kalderze wulkanu Santorini (wywołane przez ruch magmy), które rozpoczęły się już w lipcu 2024 r.

Chociaż aktywność sejsmiczna w rejonie już spadła, badania są nadal kontynuowane. Wciąż wykorzystywane są m.in. dane z czujników zlokalizowanych na dnie morskim. Zespoły badawcze mają nadzieję, że trafna analiza ułatwi przewidywanie podobnych wydarzeń w przyszłości i podniesie poziom bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Źródło: rp.pl

Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano 24 września w czasopiśmie „Nature”. Za projekt odpowiadają zespoły badawcze z Centrum Geologii GFZ Helmholtz i Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii.

Santoryn: Wstrząsy sejsmiczne w kultowej, turystycznej lokalizacji

