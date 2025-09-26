Rzeczpospolita

„Alarum”: Polish górski resort w Gdańsku

„Alarum” to kolejny zachodni film zapraszający na wycieczkę do „Polski”.

Publikacja: 26.09.2025 16:00

„Alarum”, reż. Michael Polish, film dostępny na VOD, m.in. na Canal+

Michał Zacharzewski

Latem bawili nas „Sojusznicy”, w którym amerykańskie służby kryły się pod Mostem Gdańskim, a Białorusini przerzucali owce przez granice. Jesienią przyszedł czas na „Alarum”, kolejną produkcję rozgrywającą się w naszym kraju. Wystąpiły w niej gwiazdy, Scott Eastwood (syn Clinta) i Sylvester Stallone, a reżyserował Michael Polish (nazwisko przypadkowe).

Podczas misji w Pradze Joe cudem unika śmierci z rąk Lary, agentki obcego wywiadu. Udaje mu się przeżyć, bo… uderza ich piorun sycylijski i w mgnieniu oka zakochują się w sobie. Pięć lat później ukrywają się przed światem i zarazem wypoczywają w Gdańsku. Kiedy w pobliżu rozbija się awionetka, zostają wykryci i znów muszą walczyć o życie.

