Demonstracja w obronie Czarnka. „Kompetentny i odważny”

W środę Sejm będzie głosował nad wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka. Wniosek zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucają Czarnkowi „naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi podglądami wyrażone w art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawa uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (...) oraz prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych”.

Swoją manifestację przed parlamentem w obronie Czarnka zorganizowali w środę jego obrońcy. W trakcie wydarzenia, które rozpoczęło się po godz. 15.00, protestujący mają wręczyć marszałek Sejmu Elżbiecie Witek postulaty, w którym apelują o nieodwołanie ministra edukacji i nauki.