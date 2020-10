Czarnek: Brak zgody na dyktaturę światopoglądu lewicowo-liberalnego

Czarnek zaznaczył, że jego resort „nie będzie zwlekać z konkretnymi decyzjami”. - Przedstawiciele rodziców będą naszymi partnerami na równi z przedstawicielami związków zawodowych, środowisk nauczycielskich i akademickich. Wszyscy tworzymy jedną, wspólną rodzinę polską - mówił.

- Wątpliwości i obawy rodziców co do treści przekazywanych w szkołach są dzisiaj bardzo często zasadne. Do treści, które jednoznacznie podważają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodne ze swoim światopoglądem. Jest to prawo konstytucyjne, które wynika z prawa naturalnego. Będzie to przedmiotem naszej wielkiej troski - podkreślił, dodając, że „jakiekolwiek działania w szkołach, które wykraczałyby poza powszechnie obowiązujące prawo, będą konsekwentnie eliminowane”.

- W tym celu będę ściśle współpracował z kuratorami oświaty w całej Polsce. Ich rola będzie wzmacniana po to, aby nadzór pedagogiczny w polskich szkołach dotyczył również incydentalnie występujących działań pozaprawnych – wkraczanie ideologów, seksedukatorów pod płaszczykiem współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami. Absolutnie wszystko będzie ściśle sprawdzane - zapowiedział minister.

- Obowiązujące prawo będzie w krótkim czasie weryfikowane co do ewentualnych luk, które pozostawiałyby możliwość wkraczania do szkół treści ideologii, które absolutnie są niepożądane przez Polaków - dodał Czarnek.