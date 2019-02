Środowisko akademickie poparło postulaty nauczycieli

Przedstawiciele środowiska akademickiego podpisali się pod listem poparcia dla postulatów nauczycieli i nauczycielek. Pod listem podpisali się m.in. prof. Karol Modzelewski (PAN), prof. Małgorzata Fuszara (ISNS UW), prof. Łukasz Turski i dr hab. Monika Płatek (Instytut Prawa Karnego UW).

"My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek" - piszą autorzy listu napisanego w związku z postulatami płacowymi przedstawianymi przez nauczycieli.

W liście czytamy, że "sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany", co "szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki". "Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków. Obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, których wymaga praca z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele poświęcają wiele dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac" - czytamy w liście.

Autorzy listu zwracają uwagę, że "warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji".



"Wiemy to bardzo dobrze: nasza praca - studiowanie, dydaktyka i prowadzenie badań - jest kontynuacją codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To w szkole przygotowuje się kolejne roczniki do podjęcia studiów i to przede wszystkim w szkole rozpowszechnia się efekty pracy naukowej" - podkreślają przedstawiciele środowisk akademickich.

Autorzy listu deklarują następnie poparcie dla postulatu ZNP "zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej"; a także poparcie dla strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione. W liście czytamy też o "gotowości do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku".

Pod listem można podpisać się w internecie.