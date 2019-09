Lekcja z historii na placu Piłsudskiego

Trudno było uciec od myśli, że odnosi się to także do dzisiejszej polityki zagranicznej, wojskowych sojuszy.

– Czy sądzą państwo, że łatwo jest przyjechać do miasta, które 80 lat wcześniej zostało bestialsko zniszczone przez ludzi z ich narodu poprzedniego pokolenia, ich ojców i dziadków? Czy myślą państwo, że jest to łatwe stanąć i spojrzeć w oczy tym, którzy przeżyli, i być może dzieciom oraz wnukom tych, którzy zginęli? – chwalił przyjazd do Wielunia prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera Andrzej Duda. I wspomniał nawet o „moralnym zadośćuczynieniu”.

Bo też przemówienia niemieckiego przywódcy, i to w Wieluniu, i to w Warszawie, były poruszające.

– Nazywamy wojną tę wściekłą, rozpętaną żądzę niszczenia, która miała unicestwić więcej niż to miasto, jego mieszkańców i historię. Miała wymazać polską, europejską kulturę, by zrobić miejsce szaleńczym fantazjom zbrodniarza – mówił Steinmeier. – To Niemcy dokonali w Polsce zbrodni przeciw ludzkości. Kto twierdzi, że panowanie nazistowskiego terroru nad Europą to tylko marginalia historia Niemiec, sam wydaje na siebie wyrok – dodał.