Rocznicowe obchody bez wpływu na politykę krajową

Do Polski nie przyleciał Donald Trump, przybyła za to Angela Merkel. Na zdjęciu z premierem Mateuszem Morawieckim

Przełożona wizyta Donalda Trumpa, wystąpienie prezydent Gdańska i zapowiedź Donalda Tuska zdominowały krajową politykę ostatnich dni, która wchodzi w przedwyborczy sezon.

Koniec wakacji oznacza jedno: starcie o Sejm wchodzi w decydującą fazę. Zdają sobie z tego sprawę sztabowcy wszystkich sił w nim uczestniczących. Pierwszy tydzień września pokaże, na ile politycy i ich zaplecze przygotowali się do niego. A na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się kolejna, ostatnia kampania w tym cyklu – czyli bój o Pałac Prezydencki. Tu spekulacje wobec swoich politycznych planów uruchomił ponownie Donald Tusk, który nie wziął udziału w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, twierdząc, że organizatorzy uroczystości (Kancelaria Prezydenta – przyp. red.) nie chcą go na niej widzieć. – 2 grudnia opowiem o swojej politycznej przyszłości. Jest kilka propozycji, także o charakterze międzynarodowym, będę je poważnie rozważał, ale serce absolutnie wyrywa się nad Wisłę – powiedział na antenie TVN 24 szef Rady Europejskiej. Poniżej dalsza część artykułu

Na decyzje Tuska wpływ może mieć wynik wyborów do Sejmu, które odbędą się 13 października. Do 3 września komitety wyborcze mają czas na zbieranie podpisów oraz rejestrację list w okręgach, kandydatów do Senatu. PiS już w ubiegłym tygodniu zadeklarowało, że ma milion podpisów. Poza tematami dotyczącymi rejestracji list sztaby i media będą ogniskować uwagę na pierwszym tygodniu roku szkolnego i potencjalne problemy z nimi związane. Przeczytaj też: Lekcja z historii na placu Piłsudskiego

PiS na najbliższy weekend szykuje swoją konwencję programową w Lublinie, która ma otworzyć nowy etap kampanii sejmowej. Politycy partii rządzącej zapowiadają, że zostanie zaprezentowany nowy, kompleksowy program. Czy będą w nim nowe propozycje o bezpośrednim efekcie dla wyborców, które będą skupiać uwagę w kampanii? Z naszych rozmów wynika, że możliwe jest przedstawienie co najmniej jednej nowej propozycji, która ma być istotna dla co najmniej kilku kluczowych grup elektoratu. – Szczegóły całej konwencji są jeszcze dopinane – zastrzega nasz rozmówca. Pewna jest deklaracja dotycząca 13. emerytury, która ma być wprowadzona na stałe. Sygnalizował to zresztą premiera Mateusz Morawiecki kilka tygodni temu w trakcie kampanijnego objazdu po Mazowszu.

Program PiS opracowuje bardzo wąskie grono osób. PiS zarysowało już jednak najważniejsze fundamenty programu w trakcie konwencji w Katowicach. Ogólnym hasłem, które było wtedy podkreślane przez kluczowych polityków PiS, jest agenda dotycząca wzrostu. Premier Mateusz Morawiecki mówił o pięciu kluczowych tematach programu, w tym energii, zdrowiu, edukacji, inwestycjach i ekologii. – Pokażemy wizję i plan na II kadencję – konkluduje nasz rozmówca. Sztabowcy PiS kalkulowali, że nowy i tydzień, i miesiąc rozpocznie się od komentarzy po wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Jednak prezydent USA do kraju nie przyjechał, a politycy obozu władzy podkreślają, że to tylko przełożenie wizyty. – Donald Trump przyjedzie do Polski w ciągu najbliższych trzech miesięcy – podkreślił w niedzielę Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Ale efektu, na którego wystąpienie liczyło PiS, już nie będzie.

Politycy Koalicji Obywatelskiej w ostatnich dniach skupiają się na kampaniach indywidualnych w swoich okręgach. Ale lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział już w ubiegłym tygodniu, że w tej kampanii będzie jeździł schetynobus. Lider PO zapowiedział też intensywną obecność wszystkich kandydatów we wszystkich regionach Polski. – Pokażą jak bardzo nam zależy. To będzie w tych wyborach najważniejsze – mówił Schetyna. KO swoich kandydatów przedstawia pod hasłem „Drużyna jutra”. Koalicja szykuje się też do przedstawienia szczegółów programu opartego na „szóstce Schetyny”.

W nowym tygodniu rozpoczęcie intensywnej kampanii wyborczej zapowiada Koalicja Polska. Jak wynika z naszych rozmów będzie to między innymi objazd kraju i wspólne spotkania programowe z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza. – To nie będzie trasa koncertowa, ale programowa – mówi nasz rozmówca znający szczegóły sprawy.