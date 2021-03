Maksymilian Stanulewicz: Archaizm czy potrzeba?

Polityków za „zdradzieckie mordy" się nie karze. Obywatel zaś może myśleć i mówić o włodarzach państwa co chce, ale nie do końca jak chce.

W mediach głośno zrobiło się ostatnio o przypadku prof. Bogusław Bierwiaczonka, filologa z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, a jednocześnie poety i barda, który, delikatnie mówiąc, nie sympatyzuje z obecną władzą. Profesor jest autorem słów do piosenki rapera Obywatela BB „D*** w Belwederze", która jakoby znieważa Prezydenta RP. Przynajmniej tak sądzi częstochowski radny PiS Piotr Wrona, bo postanowił złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy, w rozumieniu art. 135 § 2 k.k., przestępstwa publicznego znieważenia głowy państwa. Prokuratura częstochowska zabrała się do pracy, a wobec skrajnie niekorzystnej dla prof. Bierwiaczonka opinii biegłego kryminologa, którego tożsamość utajniła, skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego. Sam oskarżony nie przyznaje się do winy. Podkreśla, że jako satyryk korzystał z konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa.

