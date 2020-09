Chińskie odrodzenie Thomasa Cooka

Teraz Thomas Cook będzie sprzedawał wycieczki online i nie będzie miał żadnych biur. Firma wznowiła działalność o północy chińskiego czasu z 15 na 16 września, zatrudnia teraz 50 pracowników i zachowała dawne logo. Na stronie internetowej www.thomascook.com nowy Thomas Cook zapewnia, że to jego klienci będą teraz mieli pełną kontrolę nad swoimi wakacjami i pełne dostosowanie warunków wyjazdu do własnych możliwości finansowych, potrzeb i zainteresowań. Na tej samej stronie można wykupić transfery, wynająć samochód, zapłacić za parking na lotnisku i ubezpieczenie na czas podróży. Firma informuje również o swoich planach rozwojowych, inwestuje w cyfrową sprzedaż, tak aby nadążyć za zmianami w stylu życia. W niedalekiej przyszłości Thomas Cook zamierza podpisać umowy partnerskie z liniami lotniczymi, zaoferować nowe hotele i inne formy zakwaterowania.

Szefem nowego Thomasa Cooka jest teraz Alan French, który przed bankructwem brytyjskiego touroperatora odpowiadał tam za strategię i nowe technologie. Kiedy Thomas Cook zbankrutował Chińczycy szybko zatrudnili go jako przedstawiciela na rynku brytyjskim jako swojego przedstawiciela. Teraz Alan French zapewnia, że ponowne uruchomienie firmy jest dla niego wielkim honorem. — To, co stało się w zeszłym roku było prawdziwą tragedią osobistą dla wielu tysięcy naszych pracowników, partnerów biznesowych i oczywiście dla naszych lojalnych klientów.

- Fakt, że wiele osób nadal myśli ciepło o Thomasie Cooku, to efekt poświęcenia i profesjonalizmu naszych byłych kolegów. Wiele im zawdzięczamy i mamy nadzieję, że nas wesprą w chwili, kiedy staramy się przenieść tę markę do innej rzeczywistości – mówił Alan French.

A Thomas Cook ma rzeczywiście wielki dług wobec swoich pracowników i klientów. W chwili ogłoszenia upadłości firma zatrudniała 9 tys. osób, a poza granicami swoich krajów przebywało wtedy 15 tysięcy jej klientów. Ze swojej strony nowy szef Thomasa Cooka zapewnia, że klienci tym razem mogą być pewni, że ich pieniądze są w dobrych rękach, ponieważ nowy właściciel ma bardzo solidne podstawy finansowe. Rzeczywiście kapitalizacja rynkowa Fosun International, właściciela Fosun Tourism Group, wynosi ponad 100 mld dolarów, a zeszłoroczna sprzedaż sięgnęła 2,1 mld.