Strzał w dziesiątkę. Prawie 15 tys. paszportów wydanych na Lotnisku Chopina

Od otwarcia punktu paszportowego na Okęciu 20 kwietnia 2023 roku wyrobiono w nim 14 850 tymczasowych paszportów, które pozwoliły pasażerom na wylot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po roku działalności podsumowało działalność punktu, dzięki czemu wiadomo na pewno, że szczyt zainteresowania tymczasowymi paszportami przypadł na okres wakacyjny.

Reklama

Tymczasowe paszporty na Lotnisku Chopina. Rekord zainteresowania 12 stycznia

W lipcu 2023 roku wydano w nim 1894 dokumenty, a w sierpniu 1846. Ale rekordowym dniem nie był żaden z letnich dni – dzienny rekord padł 12 stycznia 2024 roku, gdy wydano 131 paszportów tymczasowych. Dokumentów tych najczęściej potrzebowali podróżni wybierający się do Wielkiej Brytanii, Egiptu, Turcji oraz Włoch i Hiszpanii.

Paszport tymczasowy pasażerowie mogą uzyskać w punkcie na Lotnisku Chopina, jeżeli utracili, zapomnieli dokumentu uprawniającego do wyjazdu (paszport lub dowód osobisty w przypadku krajów strefy Schegen) czy też został on skradziony. Można także wyrobić paszport tymczasowy, gdy posiadany dokument utracił ważność. Warunkiem wyrobienia tymczasowego dokumentu w punkcie jest jeszcze ważny bilet lotniczy, a cała procedura to koszt 30 złotych. Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że do wyrobienia tymczasowego paszportu dziecku potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Zapominalstwo i ważność dokumentu

Sam paszport tymczasowy ważny jest tylko przez określony, znacznie krótszy od zwykłego paszportu, czas – maksymalnie przez 365 dni. Zależne jest to od indywidualnej sytuacji pasażera.