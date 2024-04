Setki tysięcy Rosjan wyjadą na majówkę. Gdzie będzie ich najwięcej

To będzie rok dla tureckiej Alanyi

Natomiast z kierunków zagranicznych na pierwszym miejscu pozostaje niezmiennie Turcja. W 2023 roku do tego kraju przyjechało z biurami podróży 6 mln Rosjan. Według prognoz na ten rok ma ich być przynajmniej o 10 proc. więcej. — To będzie rok Alanyi. Rosnącą popularność wśród Rosjan widzieliśmy już rok temu, a liczba ich przyjazdów zaczęła rosnąć już w 2022 roku, po wybuchu wojny z Ukrainą. Teraz też przyjeżdża ich coraz więcej – jest przekonany Mehmet Dahaoğlu, z Fundacji Promocji Turystyki Alanyi. Wiadomo jednak, że ogromne rzesze rosyjskich turystów można spotkać także w Stambule i Izmirze.

Czytaj więcej Biznes W Egipcie będzie mniej rosyjskich turystów iFly Airlines, rosyjski przewoźnik turystyczny poinformował Tez Tour największego dzisiaj touroperatora w Rosji o konieczności odwołania wszystkich rejsów do Egiptu.

Kolejny kraj, to Egipt — zwłaszcza Hurghada i Marsa Alam nad Morzem Czerwonym. Raczej nie Taba, czy Dahab, bo są zbyt blisko Izraela. A Rosjanie coraz bardziej zaczynają cenić bezpieczne wakacje. Zresztą Egipt jest w tym roku kierunkiem najczęściej wybieranym przez Polaków na majowy długi weekend.

Dla Rosjan jest dobrze, jak jest blisko

Na kolejnych miejscach znalazły się Azerbejdżan i Uzbekistan. Dla Polaków to nowy kierunek . — Ale na czas majówki nasze samoloty tak do Baku, jak i do Taszkientu są już praktycznie zapełnione — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT. Nie ukrywa, że nawet sam przewoźnik jest zaskoczony, jak szybko ten ostatni kierunek zyskał na popularności. Do stolicy Uzbekistanu LOT lata od marca 2024 r.

Jak mówi Alexander Sirczenko, wicedyrektor ds. komunikacji w biurze podróży SUN&FUN, to Turcja, dzięki „wyważonej polityce cenowej” rosyjskich touroperatorów, rzeczywiście jest na pierwszym miejscu w tegorocznym rankingu popularności. Pojedzie tam aż 45 proc. Rosjan, wybierających zagraniczny urlop. Na drugim miejscu jest Egipt (25 proc.) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (15 proc.). Natomiast na wyjazdy krótkie najpopularniejsze są kraje, które z Rosją graniczą, bądź loty nie trwają długo. Stąd właśnie, między innymi, atrakcyjność Uzbekistanu i Azerbejdżanu.