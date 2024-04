Koszt planowanych inwestycji i niezbędnych remontowych wydatków odtworzeniowych jest zaplanowany na 21,7 mln zł. Wobec tego lotniska, które ma być jednym z trzech obsługujących Warszawę i woj. mazowieckie (pozostałe to Chopin i Radom), są wielkie plany. W 2029 ma ono mieć przepustowość pozwalającą na obsłużenie 10 mln pasażerów. Tuż po majówce Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i zarząd Modlina podpiszą list intencyjny w sprawie zamontowania w tym porcie nowoczesnej zdalnej wieży kontroli lotów. Miałaby ona zacząć funkcjonować już w 2027 roku.

Reklama

Czytaj więcej Transport Polskie Porty Lotnicze mają już nowego prezesa i wiceprezesa Andrzej Ilków został wybrany na stanowisko prezesa Państwowych Portów Lotniczych. Nowym wiceprezesem został Marcin Danił, członek rady nadzorczej lotniska w Modlinie.

Lotnisko w Modlinie czekają duże zmiany

– Nasze lotnisko czekają w najbliższej przyszłości duże zmiany infrastrukturalne: zwiększenie przepustowości terminala i uruchomienie nowych wyjść do samolotów, modernizacja kolejnego odcinka drogi kołowania oraz budowa nowych miejsc postojowych dla samolotów. To wszystko pozwoliłoby Modlinowi przyjąć i obsłużyć większą liczbę samolotów, a co za tym idzie pasażerów – zapowiada Tomasz Szymczak, p.o. prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Zanim ruszy duży program inwestycyjny, lotnisko w Modlinie stara się, żeby z pierwszymi usprawnieniami zdążyć jeszcze przed wakacjami. – Modernizowane są sklepy, zwiększa się oferta gastronomiczna, wprowadzamy kolejne udogodnienia dla pasażerów – dodaje Szymczak.

Przy stanowiskach kontroli bezpieczeństwa pojawi się paczkomat InPostu przeznaczony dla pasażerów, których przedmioty zostaną zakwestionowane przez służby ochrony lotniska podczas kontroli bezpieczeństwa. To ulga dla zapominalskich, a taka usługa jest dostępna w niewielu portach.