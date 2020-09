Noblistka na celowniku wąsatego dyktatora

W centrum uwagi światowych mediów Aleksijewicz znów znalazła się 26 sierpnia, gdy stawiła się na przesłuchanie do Komitetu Śledczego w sprawie „próby przewrotu państwowego”. W środę zaś do jej drzwi załomotali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Nie otworzyła, zadzwoniła do dziennikarzy, którzy błyskawicznie wypełnili podwórko pod jej blokiem. Ale to nie obecność prześladowanych od lat mediów wystraszyła służby. Do mieszkania pisarki udali się zachodni dyplomaci (m.in. ambasadorowie Polski, Litwy, Niemiec, Szwecji, Czech i Słowacji). Dyplomaci kilkunastu państw UE odwiedzili pisarkę również w czwartek. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zawitali na herbatę do pisarki również w piątek i sobotę. Byli tam także w niedzielę, gdy na ulicach Mińska i wielu innych białoruskich miast trwały wielotysięczne antyrządowe demonstracje.

– Na początku skradziono nam kraj, teraz porywają najlepszych z nas. Ale w miejsce wyrwanych z naszych szeregów przyjdą setki innych. To nie Rada Koordynacyjna powstała, to kraj powstał. Nie szykowaliśmy przewrotu. Chcieliśmy nie dopuścić do rozłamu w naszym państwie. Chcieliśmy, by rozpoczął się dialog społeczeństwa. Łukaszenko mówi, że nie będzie rozmawiał z ulicą, ale ulica to setki tysięcy ludzi, którzy wychodzą w każdą niedzielę, każdy dzień. To nie ulica, to naród – napisała ostatnio w opublikowanym oświadczeniu na stronie białoruskiego PEN-Centrum, na czele którego stanęła w ubiegłym roku.