Za udział w protestach grozi wyrzucenie ze szkoły

Decyzja sędziów oburzyła część społeczeństwa. Od paru dni na ulicach polskich miast trwają protesty i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie zostały przerwane. Wśród demonstrantów są różne grupy wiekowe.

Na stronie internetowej spottedlublin.pl opublikowano list skierowany do rodziców uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - publicznej szkoły katolickiej prowadzonej przez Archidiecezję Lubelską.

W liście można przeczytać: Niestety, docierają do mnie sygnały, że także niektórzy uczniowie Biskupiaka włączają się w te akty nienawiści, a nawet aktywnie uczestniczą w demonstracjach. Są też oczywiście uczniowie, którzy odważenie przeciwstawiają się takim atakom, jednak skala problemu i proporcje, w jakich ujawniają się odmienne postawy budzą najwyższy niepokój. Pojawić się może retoryczne pytanie: gdzie są rodzice tych nastolatków, którzy angażują się w podsycanie konfliktu i dopuszczają się bluźnierczych i wulgarnych demonstracji? Proszę przyjąć to przypomnienie jako wraz najwyżej troski o dobro Państwa dzieci i naszych uczniów. Zastrzegam, że w sytuacji powiadomienia szkoły o niegodnych zachowaniach naszych uczniów będę zmuszony do zastosowania konsekwencji wynikających ze Statutu szkoły.