Ekwador: Niemowlęta w hełmach z czaszek dzieci w grobie sprzed 2000 lat

W artykule opublikowanym w magazynie "Latin American Antiquity" czytamy, że taki pochówek jest czymś unikalnym - to pierwsze tego rodzaju znalezisko. Jak dotąd nigdy nie spotkano się z przypadkiem, by czaszki dzieci były wykorzystywane jako rytualna osłona głowy.

- Z tego co wiemy jest to jak dotąd jedyny znany przykład takiej praktyki - mówi kierująca badaniami Sara Juengst z Departamentu Antropologii Uniwersytetu Karoliny Północnej. - Chociaż samo umieszczanie głów w miejscach pochówków nie było czymś niespotykanym w Ameryce Południowej - traktowano je jako trofea, jeśli były to głowy pokonanych wrogów, albo coś, co zapewniało łączność zmarłego z przodkami - dodaje.

Badacze uważają, że "hełmy" umieszczono na głowach niemowląt w czasie pochówku. Przypuszczają też, że na czaszkach - w momencie umieszczania ich na głowach niemowląt, były jeszcze fragmenty ciała. Na wszystkich czaszkach użytych w charakterze hełmów widać ślady obrażeń.

Badacze podkreślają, że ludzka czaszka była "potężnym symbolem" w wielu kulturach Ameryki Południowej. Czaszki symbolizowały siłę, przodków, a także mogły być oznaką dominacji nad innymi grupami.

Jedna z hipotez przyjętych przez badaczy mówi, że hełmy z czaszek miały chronić niemowlęta w zaświatach, lub zapewniać im łączność z przodkami.

- Nie mamy żadnych dowodów wskazujących na to, że któreś z tych dzieci zostało złożone w ofierze - zaznacza Juengst.