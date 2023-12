Cucuteni-Trypole. Wegeosady sprzed sześciu tysięcy lat

Co sztuczna inteligencja ma do atramentu

AI, sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), to dziedzina informatyki i inżynierii, która skupia się na tworzeniu inteligentnych maszyn. Mogą one wykonywać zadania wymagające ludzkiej inteligencji, takie jak rozpoznawanie mowy, rozumienie języka naturalnego, uczenie się z danych. Archeologia sięga po to narzędzie.