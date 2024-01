We włoskim Paestum odkryto dwie nowe świątynie doryckie

Zakres odkrycia nie ogranicza się do architektury i historii sanktuarium, ale znacznie poszerza wiedzę na temat układu urbanistycznego miasta. Za świątynią zidentyfikowano przebieg ubitej drogi, która biegnie równolegle do niej, ale ma inną orientację w porównaniu do murów. Jest to niezwykle ciekawe odkrycie, gdyż dokumentuje, że pod koniec VI wieku p.n.e., kiedy zbudowano najstarszą świątynię, miasto Posejdonia nie było jeszcze ufortyfikowane. Tym samym, w okresie silnego rozwoju i monumentalizacji polis, osadnicy z Posejdonii zbudowali sanktuarium w strategicznym miejscu, widocznym bezpośrednio z morza.

Paestum co roku przyciąga tysiące turystów do swoich trzech wielkich świątyń zbudowanych przez kolonistów w latach 550–450 p.n.e., które są zachowane w doskonałym stanie.