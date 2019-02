Wielka Brytania: W wąwozie znaleziono magiczne symbole

W wapiennym wąwozie w centralnej części Wielkiej Brytanii znaleziono wyryte tajemnicze znaki. To symbole magiczne mające związek z czarownicami i magią.

Creswell Crags to wapienny wąwóz pomiędzy Derbyshire i Nottinghamshire w Anglii. W ścianach wąwozu znajduje się kilka jaskiń, które były zamieszkane 11-60 tys. lat temu. Dowody na to znaleziono w osadach, które nagromadziły się tam przez wiele tysięcy lat. Jaskinie te były najdalszymi zamieszkanymi miejscami w okresie późnego plejstocenu na północy. Są unikalne w skali międzynarodowej.

Okazuje się, że sława wąwozu tkwi nie tylko w tajemnicach jej mieszkańców sprzed tysięcy lat. Przypadkowe odkrycie doprowadziło do zidentyfikowania bezprecedensowej liczby różnorodnych znaków magicznych, które nazwano Witches Marks, czyli znakami czarownic.

Grupa sześćdziesięciolatków zwiedzających wąwóz zwróciła uwagę na coś, co eksperci uważali za graffiti. Po bliższej obserwacji, znaleziono wiele wyrytych na ścianach, stropach oraz przy ciemnych otworach i szczelinach znaków. Podobne znajdowano już wcześniej. Były ryte przy wejściach do domów i kościołów. Miały za zadanie odegnać złe duchy.

Najczęściej spotykany był podwójny grawerunek VV, uważany za odniesienie do Dziewicy Maryi, oraz PM dla Pace Maria. Inne symbole, takie jak ukośne linie, figury geometryczne symbolizujące skrzynki i labirynty miały za zadanie uwięzienie złych duchów w nadziei na uniknięcie choroby, śmierci lub słabych zbiorów.

Ślady czarownic były cały czas w polu widzenia badaczy. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że 11 000 lat po mieszkańcach epoki lodowcowej, strach przed nieznanym skłonił ich przesądnych następców do powrotu do jaskiń i pozostawienia magicznych symboli.

Wąwóz był zamieszkany przez 60 000 lat najpierw przez neandertalczyków, a później przez ludzi-zbieraczy, a w końcu przez współczesnych myśliwych - i każda z tych grup w jakiejś formie zaznaczyła tam swoją obecność.

Creswell Crags został w 2012 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.