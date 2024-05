David Cameron jak Andrzej Duda. Proponuje, by kraje NATO wydawały więcej niż 2 proc. PKB na armie

David Cameron: Wojna na Ukrainie pokazuje, że gdy robi się za mało i za późno, to zachęca się agresora

Cameron występując w Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa przekonywał, że Zachód jest dziś „testowany przez Iran, Rosję i Chiny” i że poszczególne kraje muszą wykazać się odwagą, „albo nasi adwersarze (...) napiszą dla nas przyszłość”.



- Bierzemy udział w bitwie woli. Musimy dowieść naszym przeciwnikom, że się mylą - Wielka Brytania, nasi sojusznicy i partnerzy na całym świecie — stwierdził Cameron.



Szef MSZ Wielkiej Brytanii pochwalił premiera Rishiego Sunaka za zobowiązanie do zwiększenia wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB do 2030 roku. Oznacza to przeznaczenie na brytyjską armię dodatkowych 75 mld funtów w ciągu sześciu lat.



Zdaniem Camerona priorytetem należy uczynić zapewnienie sobie bezpieczeństwa wobec zagrożeń stwarzanych przez Chiny, Rosję i Iran.



Mówiąc o wojnie Rosji z Ukrainą Cameron stwierdził, że „nielegalna agresja Putina uczy nas tego, że jeśli robi się zbyt mało, zbyt późno, to tylko zachęca się agresora”. - Tak nie może być. Musimy być twardsi i bardziej asertywni — dodał.