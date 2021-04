Nizinkiewicz: Rząd uspokaja Polaków na święta

Nie jest też dobrze w Zjednoczonej Prawicy. Przybywa kłopotów Danielowi Obajtkowi, stojącemu na czele państwowej firmy, będącej pracodawcą dla osób z otoczenia PiS. Trwa wojna między rządowymi frakcjami, do której używana jest TVP. Nepotyzm i wykorzystywanie funkcji państwowych do wzbogacenia się stoją w sprzeczności z wartościami, które przyświecały PiS idącemu po władzę w 2015 r. Jarosław Kaczyński deklarował, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a PiS jest z wyższej półki. Patrząc na to, jak rodziny rządzących i ich współpracownicy poobsadzali państwowe firmy, można dojść do wniosku, że politycy PiS do polityki poszli jednak głównie dla pieniędzy.