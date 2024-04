Czarę goryczy przelała jednak zeszłoroczna decyzja Władimira Putina o rozmieszczeniu rosyjskiej TBJ na Białorusi. 25 maja 2023 r. szefowie resortów obrony Rosji i Białorusi Siergiej Szojgu i Wiktar Chrenin podpisali porozumienie w sprawie dyslokacji na Białorusi systemów rakietowych Iskander. Tym samym Moskwa poszerzyła obszar potencjalnego taktycznego rażenia rosyjską TBJ o zachodnią część Ukrainy oraz Polskę i państwa bałtyckie. Białoruska 465. Brygada Rakietowa została włączona do struktur armii rosyjskiej i przejęła strategiczny kierunek operacyjno-bojowy w kierunku zachodnim. Umowa podpisana przez Szojgu i Chrenina przewiduje także przekazanie przez Rosję Białorusi 12 wielozadaniowych samolotów bojowych Su-30SM, które są zdolne przenosić TBJ.

Jest zatem oczywiste, że w obliczu tak wyraźnie nieprzyjaznych poczynań naszych wschodnich sąsiadów, Polska powinna zabiegać o rozmieszczenie TBJ w ramach Porozumienia o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej (ang. NATO Nuclear Sharing). Warto przy tym pamiętać, że od 2015 roku pięć krajów członkowskich sojuszu uczestniczy w tym programie: Holandia, Belgia, Niemcy, Włochy i Turcja. Przedtem udziałowcami programu były Kanada i Grecja. Należy podkreślić, że niezależnie gdzie ta broń się znajduje, o jej użyciu w ramach struktur NATO zawsze decyduje jedynie prezydent Stanów Zjednoczonych. To powinna być jedyna i wystarczająca rękojmia bezpieczeństwa dla Rosjan. Przecież ich dyplomaci nieustannie zapewniają nas o chęci kontynuacji pokojowych relacji z naszym krajem. Robili to jak rozmieszczali TBJ na Białorusi. Jeżeli zatem intencje rosyjskich przywódców są naprawdę przyjazne wobec naszego kraju, jak się o tym nas nieustannie zapewnia, to wczorajsza reakcja rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa na koncepcję dyslokacji TBJ na terenie Polski była zwyczajnym przejawem przesadnej i niezdrowej histerii.