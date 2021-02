Marek Kozubal: Prezes szkodzi, powinien odejść

Prezes IPN dr Jarosław Szarek rozwiązał umowę o pracę z dr. Tomaszem Greniuchem , który pełnił obowiązki dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, a wcześniej kierował delegaturą w Opolu. Wytłumaczył to „utratą zaufania, spowodowaną ujawnionymi obecnie działaniami pracownika sprzecznymi z misją IPN".

Sęk w tym, że przez ostatnie tygodnie Szarek go bronił, a na stronie internetowej Instytutu zostało opublikowane oświadczenie o znamiennym tytule „Nigdy nie byłem nazistą". Szarek do ostatniej chwili zwlekał z podjęciem decyzji, bo miał za sobą niektórych polityków PiS, np. europosłankę Beatę Mazurek oraz Ryszarda Terleckiego (promotora pracy doktorskiej Szarka). Ten ostatni stwierdził, że z dymisją Greniucha się nie zgadzał.

Obserwowaliśmy sytuację kuriozalną. Instytucja odpowiedzialna za lustrację, ujawnianie dokumentów do niedawna ściśle tajnych, która innym wystawia świadectwa moralności, nie była w stanie prześwietlić swojego pracownika. Nie tylko był działaczem skrajnie nacjonalistycznego Obozu Narodowo-Radykalnego, uczestniczył w antysemickich marszach, fotografował się z gestem powszechnie uznanym za faszystowski (sam nazywając go salutem rzymskim), do tego miał ambicje bycia ideologiem środowiska (opublikował „Drogę Nacjonalisty"). A może jego promotorzy w IPN doskonale znali jego poglądy i je cenili? Greniuch został odznaczony na wniosek wojewody przez prezydenta Andrzeja Dudę i awansował.