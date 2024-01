We wtorek Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsze założenie jest takie, że chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni.



Jeśli pracownik choruje dłużej (łącznie w całym roku), dostanie zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Obowiązek jego naliczenia i wypłacenia spoczywa na pracodawcach, którzy do 30 listopada poprzedniego roku zgłosili do ubezpieczeń minimum 21 osób. Mniejszych pracodawców wyręcza w formalnościach ZUS i on przesyła pieniądze na konto pracownika.

Wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy i zasiłek chorobowy z ZUS to obecnie 80 proc. wynagrodzenia (tylko za L4 w trakcie ciąży lub po wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest 100 proc.) .

Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku.