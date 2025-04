– Po zmianie przepisów, większość prezesów sądów apelacyjnych odmawia powołania byłego komornika z powrotem na stanowisko asesora komorniczego. Można być ponownie powołanym tylko na stanowisko komornika. Ci ludzie, podejmując próbę pracy na własny rachunek, nie mają powrotu do wykonywania zawodu asesora – zwraca uwagę Sławomir Wojtasik, jeden z byłych asesorów nowego prawa.

Zapytana o tę kwestię przez „Rzeczpospolitą” Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości, zapewniła, że MS ma plan rozwiązania tego problemu. Dopytywana o szczegóły zapewniła, że resort poinformuje o tym drogą e-mailową, ale jak dotąd nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Dla Sławomira Wojtasika otwarcie kancelarii komorniczej nie było jedyną alternatywą, bo przez lata równolegle z pracą aplikanta, a później asesora, rozwijał własną firmę tworzącą oprogramowanie dla kancelarii komorniczych, którą teraz prowadzi. Jednak, jak mówi, doskonale rozumie byłych kolegów.

– Otwierając własną kancelarię, trzeba się liczyć z kosztami na poziomie ok. 100 tys. zł, zwłaszcza że na początku koszty są ogromne, a przychody prawie żadne. Z jednej strony rozumiem intencję ustawodawcy, który chciał by asesura była przygotowaniem do zawodu. Jednak jednocześnie okroił on uprawnienia asesorów do tego stopnia, że wykonując ten zawód mogłem znacznie mniej niż w czasie, gdy przed reformą byłem tylko aplikantem – mówi Sławomir Wojtasik, dodając, że po reformie część czynności, które kiedyś asesor mógł wykonywać pod nadzorem komornika, teraz są zastrzeżone dla tego ostatniego.

W efekcie osoba otwierająca kancelarię, dopiero pracując na własny rachunek, będzie miała uprawnienia m.in. do wszczęcia egzekucji z nieruchomości, wydawania postanowienia o kosztach, nadania biegu skardze na czynności komornika, a także przeprowadzenia licytacji z ruchomości.