Obecnie, zgodnie z art. 14a ustawy, zastępca notarialny nie może ubiegać się o powołanie na stanowisko notariusza, jeżeli w terminie 10 lat od doręczenia mu uchwały o wyniku egzaminu notarialnego nie złożył wniosku o takie powołanie. Po upływie tego terminu osoba zainteresowana, może przystąpić do egzaminu notarialnego (ponownie) bez odbycia aplikacji notarialnej.

Reklama

W konsekwencji, zastępcy notarialni, nawet po ponad 10-letnim zatrudnieniu w charakterze zastępcy notarialnego, jeżeli zostaną skreśleni z wykazu zastępców notarialnych przez radę właściwej izby notarialnej, mają przez okres 10 lat od tego skreślenia możliwość ubiegania o powołanie na stanowisko notariusza bez konieczności ponownego złożenia egzaminu notarialnego.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Notariusz nie może zostać zastępcą Notariusz nawet po odwołaniu nie może zostać zastępcą, mimo że prawo nie zabrania takiej zmiany.

Niekorzystne przepisy dla zastępców notarialnych do zmiany

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że przepisy te są zarówno nielogiczne, jak i niekorzystne dla zastępców notarialnych, którzy jako wpisani do wykazu zastępców notarialnych i zatrudnieni w kancelarii notarialnej dokonują czynności notarialnych, a jeśli od doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu notarialnego minęło więcej niż 10 lat, nie mogą zostać powołani na stanowisko notariusza bez wcześniejszego wykreślenia z wykazu zastępców notarialnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 6 marca 2025 roku zastępca notarialny – zatrudniony w kancelarii notarialnej przez co najmniej 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o powołanie na notariusza – będzie mógł ubiegać się o to powołanie także po upływie 10 lat od doręczenia mu uchwały o wyniku egzaminu notarialnego pod warunkiem, że w okresie tym, łącznie przez okres co najmniej 5 lat, posiadał upoważnienie do wykonywania czynności notarialnych.