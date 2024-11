– Autonomia finansowa jest podstawowym elementem niezależnej prokuratury. Ta, by móc efektywnie prowadzić postępowania, niezależnie czego i kogo dotyczą, musi być pewna, że nie odbije się to na jej finansowaniu. By śledztwo w sprawie jakiegoś polityka nie spowodowało prób np. obcięcia finansowania na kolejny rok – mówi prok. Bolesław Laszczak ze stowarzyszenia Lex Super Omnia. Dodaje, że odmawianie przyznania autonomii budżetowej prokuraturze tylko dlatego, że nie ma tego organu wpisanego do konstytucji, jest policzkiem dla prokuratorów.

Zdaniem prokuratorów właśnie brak autonomii budżetowej w czasach, gdy PG był niezależnym organem (chodzi o lata 2010–2016, czyli okres, w którym prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet), stanowił jeden z największych mankamentów dawnej reformy.

– Andrzej Seremet miał bardzo ograniczone kompetencje. Nie miał autonomii budżetowej, cały czas wisiał na pasku polityków, którzy jego sprawozdania mogli przyjąć lub nie. Z niezależnością nie miało to nic wspólnego – mówi Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Jeszcze większe wzburzenie wśród prokuratorów wzbudził postulat rozdzielenia sposobu określania wynagrodzeń prokuratorów od uposażeń sędziów i stosowania do nich zasad waloryzacji jak do urzędników państwowych.

– Pierwszym krokiem będzie rozdzielenie tych wynagrodzeń, a drugim zapewne ich obniżenie. To, że doprowadzi to do pauperyzacji zawodu, to jedno, ale jest to też próba umniejszenia roli prokuratury w systemie organów mających strzec praworządności. Jest to próba pokazania, że skoro nie ma prokuratury w konstytucji, to de facto można obniżyć pensje prokuratorów, a skoro ma być związana finansowo z władzą wykonawczą, to nie musi być niezależna – nie kryje rozgoryczenia prok. Laszczak.