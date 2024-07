Rozdział prokuratora i ministra coraz bliżej. Projekt trafił do konsultacji

Chodzi o przepisy, które szef MS Adam Bodnar zapowiadał na początku roku. Twierdził wtedy, że rozdział stanowiska prokuratora i ministra będzie pierwszym krokiem do przywrócenia niezależności prokuraturze. Po miesiącach prac nad tymi przepisami resort sprawiedliwości opublikował projekt.

Od wtorku jest on dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Minister skierował go też do konsultacji publicznych. Oznacza to, że o przepisach wypowie się 12 organizacji. Mają na to 21 dni. Ten sam czas na przedstawienie opinii mają kluczowe organy i instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości. Mowa o m.in. I prezesie Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuratorze Krajowym.

Czytaj więcej Prawnicy Rozdział Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Co trzeba poprawić? Do niezbędnego minimum należy ograniczyć zmiany w projekcie rozdzielającym funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Eksperci z komisji kodyfikacyjnej proponują poprawki w propozycji resortu.

Minister sprawiedliwości nie będzie prokuratorem generalnym

Obszerna propozycja wprowadza zmiany przede wszystkim w Prawie o prokuraturze, ale także w kilkunastu innych ustawach. Projekt zakłada, że Prokurator Generalny będzie powoływany bezwzględną większością głosów przez Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja będzie trwała sześć lat, bez możliwość jej ponowienia. Kandydata na to stanowisko będą mogli zgłosić Rada Prokuratury, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niektóre organizacje pozarządowe oraz grupy: 35 posłów i 15 senatorów.

Co istotne PG będzie mógł zostać prokurator w stanie czynnym z 20-letnim łącznym stażem prokuratorskim lub sędziowskim i 10-letnim okresem pracy prokuratorskiej bezpośrednio przed powołaniem.