Proponowana zmiana wprowadza możliwości wyznaczenia radcy prawnego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej również na terenie OIRP innej niż ta, w której jest on wpisany na listę. Rozwiązanie to znajdowałoby zastosowanie w przypadku powierzenia punktu NPP radcom prawnym w wyniku niewyłonienia organizacji pozarządowej do jego prowadzenia, niezawarcia umowy z taką organizacją albo rozwiązania tej umowy. Celem nowelizacji jest uniknięcie trudności związanych z obsadzaniem takich punktów, których z różnych powodów nie jest w stanie zorganizować organizacja pozarządowa. Ma temu służyć rozszerzenie kręgu radców prawnych, których można wyznaczyć do udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, problem został też zasygnalizowany w piśmie skierowanym do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zwrócono w nimi uwagę na konieczność zmiany wspomnianego regulaminu, w celu uelastycznienia dostępu do NPP. Sprawę tę KIRP rozważyła na posiedzeniu w połowie marca br. kiedy to zdecydowano o skierowaniu do dalszych prac projektu uchwały zmieniającej regulamin.

Krajowa Izba Radców Prawnych ogłasza konsultacje projektu

9 sierpnia , na stronie Krajowej Rady Radców Prawnych opublikowano projekt wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag. Konsultacje potrwają co najmniej do 23 sierpnia, choć termin ten ma charakter instrukcyjny. Zaproszenie dotyczy nie tylko radców prawnych ale i wszystkich osób zainteresowane proponowanymi zmianami. Jednocześnie zastrzeżono, że uwagi anonimowe oraz nieodnoszące się do projektu nie będą rozpatrywane.