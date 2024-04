– Powody tego trendu są dość oczywiste. Z jednej strony to trudności związane z pozyskaniem pracowników, a z drugiej to inicjatywy legislacyjne, które zostały już wprowadzone, a także te, z którymi biznes będzie się musiał zmierzyć już wkrótce (np. JPK_CIT) – wskazuje Anna Rączkowska, partner z działu doradztwa podatkowego Deloitte. Doradcy są też często pytani o ulgę B+R i kwestie restrukturyzacyjne. Andrzej Paczuski, partner w kancelarii Paczuski Taudul, dodaje, że jeśli chodzi o giełdę, to widać też wzrost liczby zapytań w zakresie akcyjnych planów motywacyjnych oraz szerzej, opodatkowania wynagrodzenia zarządów.

– Co do zasady jednak nie widzę znacznych różnic w doradztwie na rzecz podmiotów publicznych i niepublicznych – podsumowuje Paczuski.

Liczba spółek giełdowych obsługiwanych przez poszczególnych doradców podatkowych — ZOBACZ TABELĘ RANKINGOWĄ