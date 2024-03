Mówimy rolnikom jasno, że jeżeli wyrzucimy „Zielony ład” to cała Polska może pożegnać się z funduszami europejskimi, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, bo po prostu ich nie będzie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, wiceminister rolnictwa, poseł KO. - Musimy zrozumieć, że ekologia na ludzką miarę, na miarę naszych kieszeni, to jest coś możliwego do zrobienia - dodał.