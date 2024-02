OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA PROKURATORA PROKURATURY KRAJOWEJ PANI ANNY ADAMIAK

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się materiały prasowe zawierające nieprawdziwe informacje o działaniach Pani Anny Adamiak, Prokuratora Prokuratury Krajowej, w związku z wnioskiem Republiki Białorusi o pomoc prawną z 2011 r. w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego, białoruskiego opozycjonisty i laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 r. Wobec powielania w przestrzeni medialnej bezpodstawnych zarzutów przeciwko mojej Mocodawczyni, Pani Prokurator Anna Adamiak upoważniła mnie do zaprezentowania opinii publicznej jej stanowiska i udzielenia informacji w zakresie podejmowanych przez nią działań w celu ochrony jej dóbr osobistych.

Na wstępie wskazać należy nieprawdziwe twierdzenia dotyczące Pani Prokurator Anny Adamiak, które opublikowano. Nieprawdą jest, iż Pani Prokurator Anna Adamiak pomogła białoruskim służbom w aresztowaniu tamtejszego opozycjonisty Alesia Bialackiego. Nieprawdą jest, że Pani Prokurator Anna Adamiak jako referent sprawy rozpatrywała wniosek strony białoruskiej w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego i – mimo negatywnej opinii prokuratury w Warszawie – skierowała go do realizacji. Nieprawdą jest także, iż Pani Prokurator Anna Adamiak zignorowała zalecenie ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w myśl którego wnioski z Białorusi należy traktować ze szczególną ostrożnością, gdyż mogą być one pułapką zastawianą na tamtejszych opozycjonistów.

Kwestia dopuszczenia przez Panią Prokurator Annę Adamiak do wykonania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wniosku strony białoruskiej o pomoc prawną w zakresie ujawnienia informacji o przepływie środków finansowych na rachunku bankowym Alesia Bialackiego była przedmiotem toczącego się w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie to zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem Pani Anny Adamiak na mocy orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt PK I OSD 14.2016. W rzeczonym postępowaniu w szczególności – w ramach rekonstrukcji stanu faktycznego – nie poczyniono ustaleń, jakoby Pani Anna Adamiak skierowała do realizacji wniosek strony białoruskiej o pomoc prawną, pomimo negatywnej opinii Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jak również aby zignorowała ona zalecenie Prokuratora Generalnego w zakresie oceny wniosków strony białoruskiej. Ustalono natomiast, że Pani Anna Adamiak nie miała możliwości wydania polecenia w za

kresie czynności niezbędnych do wykonania – jak również realnej możliwości kontroli – decyzji podejmowanych w prokuraturach okręgowej i rejonowej w zakresie realizacji wniosku, w szczególności zaś sposobu uzyskania danych w myśl obowiązującego prawa bankowego.

W uzasadnieniu orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wskazano przy tym, że wykonawcą czynności, a więc i merytorycznej oceny zasadności wniosku o pomoc prawną pochodzącego od strony białoruskiej, odpowiedzialnym za jego realizację była Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie pod skonkretyzowanym, służbowym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.