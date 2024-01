Od piątku trwa spór o władzę w Prokuraturze Krajowej. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego. W środę na profilu „X” Prokuratury Krajowej podano informację, że "Prokurator Krajowy Dariusz Barski skierował Pana prokuratora Jacka Bilewicza do pracy w Biurze Prezydialnym gdzie będzie on wykonywał przydzielone mu obowiązki służbowe".