Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r., wprowadza możliwość ustalenia gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej. Mają one zapewnić nowym inwestycjom mieszkaniowym dostęp do niezbędnych usług publicznych.

Jak zostało określone w ustawie, odległość od działki do szkoły podstawowej ma wynosić nie więcej niż 1,5 km w miastach, a 3 km poza miastami, ma również być 1,5 km m od działki do obszarów zieleni publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3,0 ha, a 3 km od działki do obszaru zieleni publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha.

Gminy mogą jednak zmienić te odległości. Podobnie jest z ustaleniem odległości do m.in. przedszkola, biblioteki czy posterunku policji – gminy mają prawo je ustalać, ale nie są do tego zobligowane.

– Ta fakultatywność powoduje, że gmina może, ale nie musi ustalać normy dostępności na własnym terenie. Patrząc na to, że przez ostatnie lata niewiele gmin wprowadziło lokalne standardy urbanistyczne, można podać w wątpliwość, czy gminy rzeczywiście będą je wprowadzać w planie ogólnym – mówi dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak, urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej, ekspert Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, która za potrzebne uważa ustalenie standardów urbanistycznych mających na celu podnoszenie jakości życia – chodzi o łatwy dostęp do usług, drogi, infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, szkoły podstawowej i zieleni. Jak jednak zwraca uwagę Anna Aneta Tomczak, standardy należy ustalać na podstawie szczegółowych badań.