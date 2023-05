Miroslav Wlachovský, szef MSZ Słowacji: Padliśmy ofiarą wielkich działań dezinformacyjnych ze strony Rosji

I w tym konserwatywnym języku, jak by pan odpowiedział na pytanie, co może być z polityką zagraniczną Słowacji po wyborach? Zmieni się?

Powiedziałbym, że takie zagrożenie istnieje. Zadaniem rządu technicznego jest zachowanie w polityce zagranicznej linii, której się trzymaliśmy dotychczas. I musimy wytłumaczyć ludziom, że jest to linia Republiki Słowackiej. Każde państwo może sobie wybrać sposób, w jaki dbać o swoje bezpieczeństwo, a według mnie właśnie dotychczasowy jest prawidłowy. W 1997 roku na szczycie NATO w Madrycie nie dostaliśmy zaproszenia do sojuszu, to był dla nas wielki cios. Byłem wtedy dyrektorem centrum badawczego Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. I podczas spotkania z przyjaciółmi mówiłem, że bardzo źle się stało. I że główną gwarancją bezpieczeństwa, która nam pozostała, jest niepodległa i suwerenna Ukraina. Później udało nam się wejść do NATO, ale widzimy, co się stało z Ukrainą. Każdy, kto mówi, że w stosunkach z Rosją możliwy jest powrót do stanu sprzed 24 lutego 2022 roku, po prostu kłamie, jest nieuczciwy. Jeśli Fico mówi, że powrót do tamtego stanu jest możliwy, to nie gra fair.

Badania pokazują, że poparcie dla Ukrainy w społeczeństwie słowackim jest niskie. Na początku roku według Eurobarometru mniejsze w krajach UE było tylko w Grecji i Bułgarii. Skąd się to bierze?

Znam to badanie. Bardzo wiele zależy jednak od tego, jak się zadaje pytanie. Sądzę, że wsparcie, którego ludzie na Słowacji udzielają Ukrainie, jest w rzeczywistości o wiele większe. Wyraźnie było to widać w ubiegłym roku, gdy tuż po inwazji Słowacy witali Ukraińców i opiekowali się nimi. Ale mimo tego wsparcia, mimo bliskiego sąsiedztwa – przecież z Koszyc do Użhorodu jest bardzo blisko – zarówno w naszych elitach politycznych, jak i wśród zwykłych obywateli przyjęło się patrzeć na Ukrainę przez pryzmat Moskwy. Wszystko, co leży na wschód od nas, traktowaliśmy jak monolit. To był błąd. Nie przypominam sobie, żeby słowackie radio czy telewizja miały korespondenta w Ukrainie. W związku z tym Słowacy nie otrzymywali dokładnych informacji na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, i być może to jest jedną z przyczyn tego, że niektórzy patrzą inaczej na ten konflikt. Drugiego powodu upatruję w tym, że Słowacja padła ofiarą wielkich działań dezinformacyjnych ze strony Rosji. Niestety, nasza reakcja nastąpiła zbyt późno. Rosjanie bardzo umiejętnie wykorzystywali narzędzie dezinformacji. Jej wpływy widać bardziej niż w innych krajach.

Pana mama była tłumaczką z języka polskiego i polonistką. To zachęca do zadania pytania, jakie były i jakie są na Słowacji skojarzenia i stereotypy związane z Polską?

Po czwartkowym spotkaniu z ministrem Zbigniewem Rauem mówiłem, że z punktu widzenia słowackiej polityki zagranicznej, to było coś naturalnego, że zaraz po Pradze, z drugą wizytą przyjeżdżam do Warszawy. Ale jednocześnie grają tu rolę względy osobiste, ponieważ moja mama była tłumaczką polskiej literatury pięknej, przekładała Jerzego Krzysztonia, Władysława Terleckiego, Zofię Posmysz, Tadeusza Różewicza i wielu innych wspaniałych polskich autorów. Po raz pierwszy morze zobaczyłem, gdy miałem dziesięć lat, gdy mama zabrała mnie w 1980 roku do Polski. Mam zaplecze środkowoeuropejskie – mama tłumaczyła z polskiego, już teraz nie żyje. Mój tata jest tłumaczem z języka węgierskiego. A babcia była Czeszką.