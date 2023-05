Słowacja. Adwokat Putina może wygrać przedterminowe wybory

Chodzi też o sytuację w Ukrainie. – Jeżeli powiedzie się ukraińska kontrofensywa, na którą czekamy, to Fico na tym przegra. Sprzeciwia się przychylnemu nastawieniu wobec Kijowa, chce, by Słowacja zajmowała takie stanowisko jak Węgry Orbána – dodaje Vášáryová.

Społeczeństwo słowackie jest w sporym stopniu prorosyjskie, w porównaniu z innymi państwami UE niechętne pomocy Ukrainie (według badań Eurobarometru sprzed kilku miesięcy tylko Grecy wyprzedzali pod tym względem Słowaków).

Dlaczego tak jest? – Dla naszych stosunków z Ukrainą bardzo ważne jest to, że Słowacy nie rozliczyli się z faszystowską przeszłością. Przecież 150-tysięczna armia słowacka napadła Ukrainę razem z Niemcami w 1941 r., poszła przez Zakarpacie, pod Kijów. Słowaccy żołnierze byli w Mariupolu. Do tego dochodzi dziewiętnastowieczna tradycja: marzenie o Rosji, która zapewni nam wielkość. Ale ci, co to głosili, nigdy w Rosji nie byli. Potem też Słowacy w amerykańskich dżinsach śnili o Rosji, do której nikt nie chce jechać – opowiada Vášáryová.

– Prorosyjskość sporej części społeczeństwa nie musi decydować o wynikach wyborów. Jest ono jednocześnie jeszcze bardziej prounijne – mówi „Rzeczpospolitej” Karen Henderson, brytyjska politolożka od ponad trzech dekad mieszkająca na Słowacji.

Fico był premierem przez dziesięć lat (2006–2010 i 2012–2018). Ustąpił pod wpływem masowych protestów wywołanych zabójstwem Jána Kuciaka, dziennikarza śledczego, w którego tekstach był głównym bohaterem.

Nadal wiele partii nie chce mieć z nim nic wspólnego, a scena polityczna jest bardzo rozdrobniona. Najlepszy wynik w sondażach to mniej niż 20 proc. (Smer Ficy ma ostatnio około 18 proc.), do utworzenia rządu potrzeba będzie zapewne co najmniej trzech ugrupowań.