Michał Szułdrzyński: Czy Platforma Obywatelska wyciągnęła wnioski z wypadku przy Łazienkowskiej?

Trudno uznać obecną aktywność polityków jedynie za zbieg okoliczności. Kierownictwo rządzącej Polską Platformy Obywatelskiej zauważyło najwyraźniej, jak ważną kwestią zaczyna być dla Polaków kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego. I bardzo dobrze.

Czy w kwestii bezpieczeństwa na drogach będziemy Wschodem, czy Zachodem?

Bo jeśli coś jest miarą cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa, to właśnie szacunek do życia i zdrowia innych użytkowników ruchu (dość porównać doświadczenia na drogach w Niemczech czy Wielkiej Brytanii oraz Rumunii lub Gruzji). I jeśli coś w ostatnich latach popychało Polskę w kierunku Zachodu, to takie zmiany, jak 50+, czyli odbieranie na trzy miesiące prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, radykalne podniesienie mandatów za zbyt szybką jazdę czy nadanie pieszym bezwzględnego pierwszeństwa na drogach.

50+ nie wiązało się z ciosem finansowym (z wyjątkiem osób, które prowadząc, zarabiają na życie), ale przede wszystkim było dla sprawców piekielnie uciążliwe w codziennym życiu. Danie pierwszeństwa pieszym zmusiło kierowców do zwalniania przed przejściami, by zdążyć się zatrzymać i ich przepuścić. Kierowcy nagle zostali zmuszeni do tego, by pomyśleć o innych, słabszych, uczestnikach ruchu.

Trzeba więc iść dalej w tym kierunku. Uszczelnić system, by osoby z wielokrotnymi zakazami prowadzenia nie siadały za kierownicą, ale też wymusić zmiany, które zmienią naszą kulturę jazdy.