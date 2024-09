Sebastian M. chce 150 tys. zł od gazety. SLAPP-owy pozew i efekt Streisand

Jak dodaje, z punktu widzenia przesłanki do zawieszenia postępowania w sprawie o ochronę dóbr osobistych nie ma znaczenia, czy sprawa karna jest na etapie postępowania sądowego, czy dopiero przygotowawczego. Orzekanie przez sąd co do meritum, bez czekania na rozstrzygnięcie sądu karnego, mogłoby skutkować tym, że sąd uwzględniłby roszczenie i nakazał wypłatę zadośćuczynienia, a następnie sąd karny wydałby wyrok skazujący, który by potwierdził winę powoda.

Jak zwraca uwagę mec. Naumann, co innego byłoby w sytuacji przestępstwa poszlakowego, gdzie wątpliwości co do sprawstwa są poważne. Wówczas podejrzany czy oskarżony korzysta z ochrony w postaci animizacji, zarówno wizualnej poprzez niepokazywanie wizerunku, jak i poprzez niepodawanie pełnego nazwiska. Można sobie wyobrazić, że w sprawie, w której sprawstwo nie jest oczywiste, przypisanie winy przez media może naruszyć dobra osobiste oskarżonego, zwłaszcza gdy prawomocny wyrok, który potwierdziłby czyjąś niewinność, zapada po latach. Wtedy taki oskarżony, w ramach postępowania cywilnego, mógłby się domagać przyznania przez sąd zabezpieczenia np. w postaci zakazu publikacji jednoznacznie przypisujących winę.

Utrudnia postępowanie i chce czerpać korzyści z bycia nieskazanym

– Natomiast w sprawie wręcz narzucająco oczywistej domniemanie niewinności funkcjonuje jako gwarancja procesowa, ale nieidąca tak daleko, żeby zupełnie znosić oczywistość wniosków, jakie można wyprowadzić ze znanych okoliczności, które są jednoznaczne, czytelne i niepodważalne. W tym konkretnym przypadku warto dodać, że postępowanie karne ciągle się toczy, bo Sebastian M. utrudnia jego prowadzenie, uciekając przed polskimi organami ścigania. Byłoby czymś absurdalnym, gdyby z faktu ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości, która uniemożliwiła póki co jego skazanie, uczynił sobie pretekst do wytaczania powództw o naruszenie dóbr osobistych – dodaje mec. Naumann. – Z drugiej strony może pozwana gazeta powinna zaproponować Sebastianowi M. wypłacenie żądanej kwoty w gotówce. Z tym, że do obioru osobistego w redakcji – żartuje adwokat. A na poważnie podkreśla, że działanie Sebastiana M. nacechowane jest buńczucznością i brakiem jakiejkolwiek empatii w stosunku do pokrzywdzonych i ich rodzin.

Teoretycznie można sobie wyobrazić, że Łukasz Ż., potencjalny sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej, czy inni piraci drogowi wpadną na podobny pomysł. Bo choć każdy może zobaczyć w internecie, jak doszło do wypadku, i bez problemu ocenić, kierowca którego auta ponosi za to odpowiedzialność, to na nagraniu nie widać przecież, kto siedział za kierownicą (a z relacji prokuratury wiemy, że Łukasz Ż. próbował obwinić o to jadącą z nim partnerkę).

– Dlatego zawsze na szkoleniach dla dziennikarzy powtarzałem, że wszystko zależy od warsztatu. Można w umiejętny sposób podać każdą informację, nie narażając się na pozew. Choćby tak absurdalny, jak w tym przypadku – wyjaśnia mec. Naumann.