Wypadek w Chorwacji. Zawinił kierowca

Co ważne, w chwili zdarzenia w slocie nr 1 tachografu była karta Marka S., zapisująca czas pracy, a w slocie nr 2 karta Grzegorza G. – rejestrowała gotowość. Jednak na podstawie oględzin miejsca i autokaru ustalono, że faktycznie „tuż przed wypadkiem kierującym był Grzegorz G.”. Drugi kierowca – Marek S. – siedział obok z przodu (wypadł przez szybę i także zginął).

Biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków odtworzyli jego przebieg. Co ustalili?

Że autokar jechał z dopuszczalną prędkością ok. 100 km/h, prawdopodobnie przy włączonym tempomacie. Na jezdni nie było śladów hamowania, ale stopniowe, coraz większe ślady „bocznego znoszenia”. Wniosek: kierowca aż do miejsca zdarzenia nie hamował. Nie utracił kontroli w wyniku poślizgu, nie doszło do pęknięcia opony.

„Biegli wywnioskowali, iż kierujący pojazdem w momencie zdarzenia nie prowadził go z prędkością bezpieczną, pozwalającą na zapanowanie nad nim, oraz nie prowadził bacznej obserwacji sytuacji drogowej” – wskazuje prokuratura. W efekcie „utracił panowanie nad autokarem, wjechał z jezdni na pobocze i uderzył czołowo w betonowy most, nasyp naziemny i metalowe ogrodzenie”.

Zdaniem biegłych możliwość uniknięcia skutków wypadku leżała wyłącznie po stronie kierowcy – nawet jeśli jechał 100 km/h (tyle można na autostradzie), nie oznacza, iż była to „prędkość bezpieczna” pozwalająca mu zapanować nad pojazdem i np. skorygować tor ruchu. Gdyby zachował należytą ostrożność, do wypadku – według biegłych – by nie doszło.

Krytyczny świt

Tragedia wydarzyła się o świcie, ok. godz. 5.26 – czasie krytycznym w pracy kierowcy.