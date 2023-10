W czasie poniedziałkowej narady w siedzibie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie Kaczyński miał wziąć na siebie odpowiedzialność za wyborczy wynik partii, która wprawdzie wygrała wybory, uzyskując 35,38 proc. głosów, ale przekłada się to jedynie na 194 mandaty w Sejmie, o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Stabilną większością dysponują natomiast KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica, które deklarują stworzenie koalicji - co oznacza, że PiS wkrótce będzie musiał oddać stery rządów.



Wybory 2023: PiS będzie miał nawet dwa miesiące na przygotowanie się do oddania władzy

Kaczyński polecił obozowi Zjednoczonej Prawicy, by ten skupił się obecnie na przygotowaniach do oddania władzy i możliwie łagodnym przejściem do opozycji - pisze Onet. Dzięki temu, że Andrzej Duda zwoła Sejm prawdopodobnie dopiero po 11 listopada i powierzy misję tworzenia rządu przedstawicielowi PiS (będzie on miał na to 14 dni), PiS na przygotowanie się do oddania władzy będzie miał ok. dwóch miesięcy.



Misję tworzenia rządu Duda ma powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu.



Z kolei Joachim Brudziński ma przedstawić Kaczyńskiemu raport z prac sztabu wyborczego PiS, którym kierował. Raport ma obejmować m.in. wyniki liderów partyjnych list w wyborach. Kaczyński ma być zainteresowany analizą wyników tych liderów list, którzy zdobyli mniej głosów niż zakładano przed wyborami.